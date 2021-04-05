استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بسبب  علاقة محرمة بالوراق

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثانية استمرار حبس المتهمين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لقتلهما شاب بسبب شكهما به.



وكشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهما " طارق.ح" و" اسلام.س" بسبب شكهما في المجني عليه لاقامه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الأول وشقيقه الثاني، حيث اعترفا أنهما ارتكبا الواقعة.



وافادا في اعترافاتهم أمام النيابة، التي باشرها المستشار ماجد فهمي، وسكرتيره كريم سرحان، أنهما جعلوا أحد أصدقاء المجني عليه يستدرجه لمكان الواقعة، للتفاهم معه ولجعله أن يترك زوجة الأول وشقيقة المتهم الثاني، في حالهم ولا يتصل بهم ويقطع أي تواصل معهمن.



واستمعت نيابة الوراق، لأقوال شاهد عيان على واقعة مقتل الشاب، قائلًا، أنه يعرف المتهمين لعمله في المنطقة التي وقع بها الحادث، وفجأة كان المجني عليه جالسًا على القهوة واستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري بالوراق، والمتهم اسلام قام بتكبيل يديه والآخر سدد له طعنات متفرقة بالجسد.



وأضاف الشاهد في أقواله، أن المجني عليه سقط جثة هامدة على الأرض، وكان حينها هرب المتهمين، "شوفته غرقان في دمه وكنت بحاول أنقذه"، بالفعل احضرت توك توك وحملته به للذهاب لأقرب مستشفى.



وكشف التقرير الطبي المبدئي، في واقعة مقتل شاب على يد اثنين بالوراق، أن المتهمين سددوا له طعنات متفرقة بالجسد، تصل إلى ٣طعنات نافذة أسفل الصدر،وقطع في فروة الرأس.



وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدموا على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة بالمجني عليه، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري وقتلوه.



وأمرت نيابة الوراق، بحبس المتهمين بقتل الشاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كان تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يدعى "تامر.م"، قتل على أيدى أثنين ويدعوا " ط.ح" و" ا.س"، حيث سدد له عده طعنات أنهت حياته فى الحال، لشكهم في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.



وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.



