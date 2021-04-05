على مشارف الموجة الثالثة.. 3 مستجدات عن كورونا بمصر



وقالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة، إن مصر على مشارف الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع الدخول فيها مع بداية شهر رمضان المبارك بسبب التجمعات.



وأفادت مستشارة وزيرة الصحة أن موعد دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مرهون بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



عدد متلقي لقاح كورونا



كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تلقِّى 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى أمس، فى إطار خطة الدولة للتصدى للجائحة.





واستكمال عمليات التلقيح، فمن المنتظر أن تستقبل مصر حوالى ٤.٥ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "استرازينكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس"، وذلك خلال مايو المقبل.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف







يوما بعد الآخر، تطرأ مستجدات على وضع فيروس كورونا في مصر حسب ما يعلن المختصين المتابعين لحالة الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.أحدث إحصائية عن كورونا بمصروأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 40 وفاة و709 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12163، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 204965.البلاد على مشارف الموجة الثالثة