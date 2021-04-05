التحريات تكشف ملابسات انتحار طالب جامعي شنقاً بأكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات انتحار طالب جامعي شنقًا داخل غرفته بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أنه كان يعاني من حالة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة.



وبينت التحريات أنه لديه 3 شقيقات "طبيبات" أكبر منه سنًا، وكان يعالج نفسيًا منذ حوالي عام ونصف.



وعن يوم الواقعة، دلفت والدة الشاب إلى غرفته ليلا، وعثرت عليه، مشنوقًا، فحاولت إسعافه، ونقلته إلى أقرب مستشفى، لكنه كان متوفيا.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه للشنق.



تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، وسماع أقوال أسرة المتوفي أكدوا على عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته وانتحاره لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.