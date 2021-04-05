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بهذه الطريقة..محمد عز يشوق جمهوره لحلقته مع ليلى أحمد زاهر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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روج الفنان محمد عز لحلقته ببرنامج "هزر فزر" الذي تقدمه ليلى أحمد زاهر ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد عز صورة جديدة له برفقة ليلى أحمد زاهر ، وعلق عليها قائلاً :"قريبا مع لولي القمره" .

يارك محمد عز في مسلسل "المداح "بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، أحمد بدير، حنان سليمان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وهو من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة "سينرجي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد عز الدرامية مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رجب، محمد عز، إنعام سالوسة، رياض الخولي، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، أحمد إمام، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي.

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