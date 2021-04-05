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ناجتس يفوز على حساب أورلاندو ماجيك في دوري السلة الأمريكي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
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حقق دنفر ناجتس الانتصار الخامس على التوالي وتغلب على أورلاندو ماجيك 119 / 109 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل آرون جوردون 24 نقطة وأضاف جمال موراي 22 نقطة ليحقق دنفر ناجتس الانتصار الـ30 له هذا الموسم مقابل 18 هزيمة.

وسجل كل من شوما أوكيكي وتيرينس روس 19 نقطة لأورلاندو ماجي لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ33 له هذا الموسم مقابل 17 انتصارا.

وعاد لوس أنجليس كليبرز لطريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز 104 / 86 .

وسجل ماركوس موريس 22 نقطة وأضاف كاوي ليونارد 19 نقطة وعشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة ليرفع كليبرز عدد انتصاراته في الموسم إلى 33 مقابل 18 هزيمة، بينما تلقى ليكرز الهزيمة الـ19 مقابل 31 انتصارا.

وفي مباريات أخرى، تغلب ممفيس جريزليس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، متصدر مجموعة الشرق، 116 / 100 وأتلانتا هوكس على جولدن ستيت واريورز 117 / 111 وبوسطن سلتيكس على تشارلوت هورينتس 116 / 86 .

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