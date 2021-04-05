موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في قمة الدوري السعودي للمحترفين

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد الملك عبد العزيز في الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مصر والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل لمتابعة قمة الهلال السعودي واتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.









ويخطط اتحاد جدة لخطف نقاط المباراة الثلاث من الهلال من أجل مواصلة مشواره نحو صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد اللقب المحلي الغائب عنه في المواسم الماضية بينما يسعى الهلال للفوز على اتحاد جده من أجل المحافظة على صدارة الترتيب في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.









ويطمح الهلال في خطف الثلاث نقاط من الاتحاد من أجل الإقتراب بالتتويج باللقب المحلي للمرة الثانية على التوالي بالإضافة إلى مواصلة نغمة الإنتصارات المتتالية في الفترة الماضية تحت قيادة روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق.









يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب أقرب منافسيه بينما جاء اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.





* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يبدأ ميكالي المدير الفني للهلال المباراة بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني وجانغ هيون سو وعلي آل بليهي ومحمد البريك

خط الوسط: محمد كنو جوستافو كويلار وسالم الدوسري ولوسيانو فيتو وأندريه كاريلو

وفي الهجوم: بافيتيمبي جوميز





- من المتوقع أن يخوض البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة المباراة بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني وعمر هوساوي وحمدان الشمراني وحمد آل منصور

خط الوسط: عبد الإله المالكي وكريم الأحمدي وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينهو وبريجوفيتش