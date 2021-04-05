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قنوات "MBC مصر" تتبني سياسة المُدد الإعلانية المُحددة عبر شاشاتها في رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كعادتها في إطلاق المُبادرات المميزة، والعمل على تقديم أفضل خدمة تليفزيونية تُرضي أذواق ملايين المُشاهدين والمُتابعين في مصر والعالم العربي، قررت إدارة قنوات "MBC مصر" بالتنسيق مع الوكيل الإعلاني لمجموعة MBC بمصر، تبني سياسة المُدد الإعلانية المُحددة عبر شاشاتها داخل مصر، لتُصبح المُدد والفواصل الإعلانية متناسقة ومتوافقة مع المحتوي البرامجي والدرامي الذي يُقدم على مدار الساعة خلال الشهر الكريم، وذلك بهدف تقديم مساحة أكبر من المُتعة والترفيه وفي الوقت ذاته تحقيق أفضل فاعلية لشركاء القناة من المُعلنين.

وتتوجه إدارة قنوات "MBC مصر"، بخالص التقدير والإمتنان على التعاون المُثمر والمُمتد مع شركاء العمل من المُعلنين والوكالات المُختلفة، وتؤكد إلتزامها الدائم بتقديم أفضل خدمة تليفزيونية وإعلانية.

يُذكر أن قنوات "MBC مصر"، تعرض خلال شهر رمضان المُبارك مجموعة مُختارة من الأعمال الدرامية والبرامجية الحصرية، ومنها "مُسلسلات "لحم غزال"، "قصر النيل"، "خلي بالك من زيزي"، "ملوك الجدعنة"، وبرامج رامز جلال، و"يحدث في مصر" مع شريف عامر، و"الحكاية" مع عمرو أديب، و"من القلب للقلب" مع إيمان رياض، وغيرها الكثير من الأعمال المميزة.

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