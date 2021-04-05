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الكرملين: موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:53 م
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن  موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن التحركات العسكرية الروسية بالقرب من حدودها المشتركة مع أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لأوكرانيا أو لأي شخص آخر، وأن موسكو حركت قواتها في أنحاء البلاد بالشكل الذي تراه مناسبًا.

 

وأعرب الناتو عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، كما حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تبحث دائما عن أمنها.

 

وقد أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن أي محاولات لبدء صراع عسكري جديد في شرق أوكرانيا الذي مزقته الحرب قد تنتهي بتدمير أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

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الكلمات المفتاحية

روسيا اوكرانيا الكرملين

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