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موسيماني يجري تغييرات متتعددة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من التغييرات في تشكيل الفريق الأحمر في لقاء الفريق الأحمر المقبل أمام سيمبا التنزاني.


ويستضيف الأهلي نظيره سيبما التنزاني يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


واستقر موسيماني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين في مباراة يوم الجمعة التي تعتبر تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل للدور ثمن النهائي.


ومن المنتظر أن يمنح موسيماني الفرصة لعدد من اللاعبين أمثال ناصر ماهر وصلاح محسن ووليد سليمان ورامي ربيعة.

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الاهلي الابطال الأهلي والمريخ الأهلي برغبة موسيماني

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