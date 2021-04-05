عاجل...تعرف على تفاصيل إيداع حسن شاكوش في الحجز









أودع حرس محكمة جنح مدينة نصر مطرب المهرجانات حسن شاكوش في الحجز، وذلك لاتخاذه قرار بشأن قطع الطريق العام وافتتاح كافية بدون ترخيص.





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش مساء يوم أمس الأحد، بعد افتتاحه كافيه مخالف بشارع أنور المفتي بمدينة نصر بالقاهرة، فقامت بغلقه وتشميعه، بسبب رصد عدة مخالفات، والعثور على عدد كبير من "الشيشية" وتم ضبطها، ووجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وتواجد أيضا العديد من الجاردات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الكافية أو إقامة الحفل.



من ناحية أخرى حقق مهرجان "أنتي بسكوتاية مقرمشة" ل حسن شاكوش نجاحا كبيراً، ويتعاون خلال الأغنية مع المطرب حمادة مجدي ، وتصدر المهرجان تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشاكوش .



وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".



يذكر ان مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.

