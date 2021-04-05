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بوروسيا دورتموند يعلن إصابة موهبة الفريق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن نهاية موسم اللاعب الموهوب الناشئ يوسوفا موكوكو مبكرا بسبب الإصابة.

وتأكد غياب موكوكو /16 عاما/ عن الملاعب حتى صيف العام الحالي بسبب الإصابة في الأربطة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) وذلك خلال مرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (تحت 21 عاما) بالمجر.

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