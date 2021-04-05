روسيا تحبط هجوما إرهابيا بمقاطعة ستافروبول

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، هجومًا إرهابيًا باستخدام قنابل يدوية الصنع في مدينة كيسلوفودسك بمقاطعة ستافروبول.

وفي بيان لجهاز الأمن الفدرالي، قال فيه إنه تمكن بالعمل مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية، من إحباط عمل إرهابي بمقاطعة ستافروبول، وإلقاء القبض على مواطن روسي من مواليد 1996، أدين سابقا بجرائم حق عام، وكان يستعد لمهاجمة عناصر الأمن باستخدام العبوات الناسفة، خدمة لمنظمات إرهابية دولية".

وكانت الشرطة الروسية، عثرت على أدوات ومكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات، ومواد للتحريض على الإرهاب في مقر إقامته.

وألقت القوات الروسية، القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية على علاقة بالعنصر الإرهابي، ومتورطين في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا.