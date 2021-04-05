صلاح عبدالله يقع فى تحديات كبيرة مع ماجدة زكي ( صور)





يعيش الفنان القدير صلاح عبدالله، حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الجارية، حيث يشارك فى أكثر من عمل درامى يعرضو له على المائدة الدرامية لرمضان المقبل بعد أيام فمنها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربينى، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز ، وذلك عبر مختلف القنوات الفضائية الكبرى.





أكد عبد الله بأنه يراهن على دورة فى مسلسل «قصر النيل» حيث أنه يقدم شخصية محامى العائلة وسيقدمه بشكل مختلف، وهذا ما يبروزه أداءه عند مشاهدته للجمهور، مضيفاً، بأن الدور محورى لما كان عليه من صله قرب وطيدة من كبير هذه العائلة، والتى تحمل الكثير من الأسرار والخفايا المصيريه الذي ستتضح وستكشف مع مرور الأحداث.





وتدور أحداث مسلسل «قصر النيل» بوفاة رجل الأعمال والذى يدعى فهمى باشا السيوفى فى بريطانيا، تاركاً لولديه وأخيه وأخته ثروة كبيرة، من ضمنها قصر ضخم على ضفاف النيل، ثم تكشف أحداث المسلسل كيف ستعيش العائلة من بعده خلال فترة سياسية حرجة، يقودها ضباط الثورة وهى ثورة يوليو أى ستينات القرن الماضى، فى ظل علاقات سابقة نسجَها فهمى باشا مع الحاشية الملكية فى مصر، "وما هو سر الجريمة الغامضة التى تلقى بظلالها على جميع شخصيات القصر؟".





وجدير بالذكر بأن مسلسل «قصر النيل » من بطولة النجمة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صلاح عبدالله، عمر السعيد، أحمد مجدى، سامي مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوى وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.





وفي سياق مختلف كشف عبدالله، بأنه يشارك في مسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية بعد أيام بحلول الشهر الكريم.





وأوضح عبدالله، بأنه يظهر فى هذا العمل كضيف شرف خلال الأحداث، ولكنه دورا شيقاً ومختلف، لما له من ملامح وأسرار خفيه، لافتاً، فمنذ إنطلاق عرض مشاهده ستعود بتأثير درامى شيق تتوالى من خلالها الأحداث.





وأعرب عبدالله، عن سعادته بالمشاركة مع النجمة روجينا ويتمنى لها بأن تكون هذه الحبكة الدرامية المثيرة للتشويق، بوابة عبور لتثبيت أقدامها على شباك المائدة الدرامية طوال أنحاء الموسم بأكمله، لما قدمت من أدوار متنوعة ومتميزة مهنياً يشيد بها جميع نجوم ونجمات الفن فى هوليوود الشرق الأوسط.





وأشاد عبدالله، بأنه سعيد بالتعاون مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج أحمد شفيق، لما يحمله لهم قلبه من إحترام وتقدير مهنى وشخصى .





وجدير بالذكر بأن مسلسل «بنت السلطان» من بطولة النجمة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلي رأسهم الفنان الكبير صلاح عبدالله والنجم بيومى فؤاد وآخرين وهو من سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.





وفى سياق متصل يشارك الفنان الكبير صلاح عبدالله، كضيف شرف فى مسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر الذى يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، مع الظهور لنجوم ونجمات الفن كضيوف شرف فى كل حلقة.





أكد عبد الله، بأنه يظهر فى الحلقة الأولى فقط للعمل، مضيفاً، بأنه يقدم شخصية والد مصطفى قمر ويعتبر محرك محورى لأحداث العمل التى تندرج عليها الأحداث وغيرها.





وجدير بالذكر بأن مسلسل «فارس بلا جواز » من بطولة النجم مصطفى قمر، محمد ثروت ، طارق عبد العزيز ، سليمان عيد وآخرين وعدد من الممثلين الشباب ، إضافة إلى ضيوف الشرف الحلقات وعلى رأسهم الفنان الكبير صلاح عبدالله ، مى سليم، شيرى عادل ، بشرى وآخرين وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام.





وفى السياق ذاته، يشارك عبدالله فى مسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز الذى يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية وغيرها.





وأوضح عبدالله، بأنه يجمعه تحديات وعراقيل كبرى بينه وبين زوجته النجمة ماجدة زكى ستتضح مع مرور الأحداث.





ويشار أن عبدالله، رجل وطنى محباً ومخلصاً لتراب بلده، لافتاً، بأنه قام بالخدمة الوطنية فى الجيش المصرى، إلى أن أحيل على المعاش وتقاعد ، ولكنه أستغل وقت الفراغ بإنشاء مشروع استثمارى صغير إلا وهو ، فتح مكتبة خاصة بالأطفال للعمل على بتوفير كافة المستلزمات والإساسيات الخاصة بهم، تابع، حيث تتبع عائلتة بأنه والد النجم أحمد عز وخالد أنور ومايان السيد وغيرها من الأحداث.





وجدير بالذكر بأن مسلسل «هجمة مرتدة » من بطولة النجم أحمد عز ، هند صبرى ، صلاح عبدالله ، هشام سليم ، ماجدة زكى ، نضال الشافعى، ندى موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور ، هاجر الشرنوبى ، محمد جمعة وآخرين وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.





وفي سياق آخر تتطرق الفنان الكبير صلاح عبدالله، بأن مسلسل «شقه 6» للنجمة روبى سيتم عرضة خارج السباق الرمضانى المقبل.





وقال عبد الله ، بأنه يعكف على تصوير باقى مشاهدة المتبقية والإنتهاء منها فيما بعد عيد الفطر المبارك المقبل.





وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات، التى تعيش فيها روبى مع جيرانها، حيث أن يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران وغيرها.





ويذكر أن مسلسل « شقه 6 » هو من بطولة النجمة روبى، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى ، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.



