مورينو: علاقتي بصلاح كانت رائعة ويمكنه التألق والنجاح في إسبانيا

صرح الإسباني ألبرتو مورينو مدافع فياريال الحالي وليفربول السابق بأن علاقته بمحمد صلاح كانت رائعة وأن يمكنه التألق والنجاح في الدوري الإسباني.





يعرف مورينو المدافع تماما ما يعنيه اللعب في ليفربول، حيث نشط في صفوف الفريق الإنجليزي لخمس سنوات، وفاز معه بدوري الأبطال، كما خسر آخر أمام ريال مدريد، الذي يواجه الريدز مجددا، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي البطولة.





وعن عودته إلى الملاعب، بعد 6 أشهر من تعرضه لإصابة في الركبة، قال الظهير الأيسر الحالي لفياريال، إنه "شعور رائع لا يصدق، بعد هذا الوقت الطويل من المعاناة من الإصابة".





وبخصوص مباراة الغد بين ريال مدريد وليفربول، الذي لا يمر بأفضل أوقاته، قال مورينو "لقد تعرضوا لإصابات عديدة وخطيرة، وحالات إيجابية لفيروس كورونا.. بالإضافة إلى ذلك، كان حظهم سيئا".





وتابع:" لكنه ليفربول، نحن نعرف ما هو ليفربول، يمكنه معاقبتك في خمس دقائق.. لديه لاعبون مهمون للغاية في الخط الأمامي، صلاح وماني وفيرمينو.. ستكون مباراة رائعة للغاية".





وكانت آخر مباراة بين ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري الأبطال في كييف، ولكن النجم المصري محمد صلاح، قد قال مؤخرا في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن الاختلاف عن تلك المباراة هو أنهم الآن "أبطال".





وهو ما علق عليه مورينو، بقوله "في النهاية، هذا يدعم الفريق.. من الجيد بالفعل أن ننظر إلى أنهم كانوا قادرين على النهوض، والعودة في العام التالي إلى النهائي والفوز به".





وواصل "الآن، ليفربول لا يقل عن أي فريق على المستوى العالمي.. لا يوجد فريق أوروبي يرغب في مواجهة ليفربول".





وعن علاقته بالمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قال "في مقابلات أخرى، سئلت عمن ستبقى علاقتي به من بين ثلاثي الهجوم؟ أنا دائما أقول فيرمينو، مدى الحياة".





وأردف "إنه مثل بنزيما، لكنه في الوقت نفسه يساعد الفريق كثيرا، عندما يتعلق الأمر بالدفاع، والاستلام للالتفاف والبحث عن صلاح وماني.. يعرف كيف يتحرك في جميع أنحاء الملعب، لديه هدف هو 'القمة'.. بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم".





وبخصوص مدى قدرة صلاح على النجاح في إسبانيا، أجاب مورينو "علاقتي به كانت رائعة، لكني لا أعرف أين سيكون مستقبله.. وكلاعب كرة قدم، هو هداف وسريع وقوي، ويتمتع بقدرات عديدة.. إنه لاعب سيؤدي أينما كان".





وبالنسبة للمدرب الألماني، يورجن كلوب، قال إنه "مدرب رائع، بالنسبة لي، إلى جانب إيمري، هما أفضل مدربين قابلتهما في حياتي".





وأضاف "إنه قريب تماما من اللاعبين، وذكي للغاية، فهو يعرف تمام متى يقول الكلمات الصحيحة للاعب لتحفيزه، ويتابع المباريات ليخبر الفريق عنها ويدرس الخصوم.. كما أنه يعامل جميع اللاعبين بالطريقة نفسها، بالنسبة لي هو مدرب 'قمة'".