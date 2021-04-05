مستشار بأكاديمية ناصر: التدريبات الجوية مع السودان لمواجهة أي تهديدات (فيديو)

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التدريبات الجوية المشتركة بين مصر والسودان ليس التدريب الأول ولكنها امتداد لتدريبات مشتركة أخرى تمت، ومنها التدريب المشترك نسور النيل 1 بحضور نفس الشخصيات الهامة والرئيسية من كلا الجانبين.





وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن التدريبات المستمرة تؤكد استمرار التنسيق للتعاون العسكري المصري والسوداني في كافة المجالات العسكرية والأمنية والتوافق الكبير الذي يظهر دور القوات المسلحة المصرية والسودانية والتعاون فيما بينهم، منوهًا بأن انطلاق فاعليات التدريب الجوي المشترك الذي يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي يمكن أن تصادف أيًا من القوات المسلحة المصرية او السودانية، والتي يمكن أن يقوم بها الجانبين لمواجهات أي تحديات أو تهديدات أو عدائيات حتى لو كانت بسيطة.



