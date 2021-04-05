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روس برون عن بيوكي تسونودا: أفضل ناشيء في الفورمولا وان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
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أبدى روس برون، المدير الرياضيّ للفورمولا وان، إعجابه بالياباني يوكي تسونودا، سائق ألفا تاوري، بعد بدايته المثيرة للإعجاب في جائزة البحرين، معتبراً إياه "أفضل ناشئ في الفورمولا وان منذ سنوات".

وانطلق تسونودا، الذي تمت رقيته من ريد بُل وهوندا إلى ألفا تاوري على حساب دانييل كفيات بعد موسمٍ وحيدٍ له في الفورمولا 2، من المركز الـ 13، فقدّم عرضاً مثيراً، ودخل في منافسة مع فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين، ونجح في الحلول تاسعاً قبل لانس سترول بعد تجاوز مدهش في اللفّة الأخيرة.

وكتب برون حول مجريات جائزة البحرين الكبرى "أثار يوكي تسونودا (20 عاماً) إعجابي حقًا، فقد قابلته في عطلة نهاية الأسبوع للمرّة الأولى، ولديه شخصيّة مثيرةٌ حقاً، إنّه مسلٍ، وأظهر بعض الفترات المدهشة في السباق، وذلك مشجّعٌ بالنظر إلى أنّه سباقه الأوّل في الفورمولا وان."

وأضاف "إنّه الناشئ الأفضل الذي شهدته الفورمولا وان منذ أعوام، فقد قدّم أداءً مدهشاً في كلّ سلسلة شارك فيها، وترقيته من قبل ريد بُل تبدو خطوة مذهلة".

وتحدث برون عن الفائدة من تسونودا مقارنة بمواطنيه البطلين السابقين تاكوما ساتو وكاموي كوباياشي، فقال "يُمكننا جميعًا تذكّر أيّام المجد عندما كانت المدرّجات ممتلئة بالكامل في سوزوكا وشغف المشجّعين اليابانيين، وأعتقد بأنّنا سنحظى بذلك مجدّداً، وذلك مثيرٌ للغاية".

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