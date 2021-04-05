بعد إستئناف التداول.. السيولة تقلص خسائر الأسهم القيادية بالبورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، استئناف جلسة تداول اليوم الاثنين، بعد توقفها لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%و دخولت سيولة مؤسسية فى قياديات المؤشر الرئيسي ومنها فورى و المصرية للاتصالات و الشرقية للدخان و التجارى الدولى يعيد الطلب على معظم الاسهم المصفرة ، وبدأ المؤشر الرئيسي فى تقليص خسائره.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوي 10249.2نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.2% ليصل إلى مستوى 1869.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوى 2782.8 نقطة.



