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بعد إستئناف التداول.. السيولة تقلص خسائر الأسهم القيادية بالبورصة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:14 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، استئناف جلسة تداول اليوم الاثنين، بعد توقفها لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%و دخولت سيولة مؤسسية فى قياديات المؤشر الرئيسي ومنها فورى و المصرية للاتصالات و الشرقية للدخان و التجارى الدولى يعيد الطلب على معظم الاسهم المصفرة ، وبدأ المؤشر الرئيسي  فى تقليص خسائره.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوي 10249.2نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.2% ليصل إلى مستوى 1869.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوى 2782.8 نقطة.


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