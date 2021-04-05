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مورينيو يكشف سبب غياب نجمي توتنهام أمام نيوكاسل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، عن سبب غياب المدافعين توبي ألديرفيريلد وسيرج أورييه، خلال التعادل 2-2، مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك لأنهما لم يعودا للفريق بعد أداء الواجب الدولي في الوقت المناسب للخضوع لاختبارات كوفيد-19.

وأضاف مورينيو أن البلجيكي ألديرفيريلد وأورييه لاعب ساحل العاج عادا فقط لمقر النادي يوم السبت، بينما خضع بقية لاعبي الفريق لفحوص كوفيد-19 في منتصف الأسبوع الماضي.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "ذهبا لأداء الواجب الدولي ولم يخضعا لفحوص كوفيد-19 في الوقت المناسب من أجل المشاركة في المران يوم الخميس ولا حتى الجمعة. عادا فقط يوم السبت".

وأضاف "اللاعبون الذين عادوا إلى لندن يوم الأربعاء بعد المباريات الدولية وهؤلاء الذين لعبوا في لندن، مثل لاعبي منتخب إنجلترا، خضعوا للفحص وكان بوسعهم المران أيام الخميس والجمعة والسبت".

وتابع "لا أريد أن أقول إن هذا عدم انضباط. لا أريد أن أقول ذلك".

وأشار المدرب البرتغالي المحبط إلى أن الأخطاء الدفاعية كلفت فريقه الكثير بعد فشله في الحفاظ على تقدمه أمام نيوكاسل.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري الممتاز ويستضيف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني يوم الأحد المقبل.

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مورينيو توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل توتنهام الدورى الإنجليزي

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