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مختبر أمريكي يكتشف "سلالة مزدوجة" لفيروس كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن مختبر أمريكي، اليوم الاثنين، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة.

 

ورصد مختبر ستانفورد للفيروسات، حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال المختبر الأمريكي، إن يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل، معتبرًا السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفيروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

 

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مدير المختبر، بن بينسكي، قوله: "إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك"، وفقا.

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