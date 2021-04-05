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طارق مصطفي: منتخب مصر لم يكن بحالته أمام كينيا ولكن حققنا مرادنا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن رأيه في أداء اللاعبين خلال مواجهة كينيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو منتخب مصر لم يكونوا في حالتهم خلال مباراة كينيا، وظهروا بشكل سيء، لكن من المهم أن تخرج من المباراة بما تريد حتى في أسوأ أحوالك".

وأوضح أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، فقد حقيبته قبل السفر للقاء منتخب كينيا وقام بشراء حذاء جديد.

وتابع، "لاعبو منتخب مصر يتميزون بالروح العالية، وهي أحد أهم أسباب الفوز والنجاح خلال الفترة الماضية".

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