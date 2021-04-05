بورصة قطر تغلق تعاملاتها على تراجع

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على تراجع، وسط انخفاض لـ6 قطاعات، وانتعاش بالتداولات.





وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% ليصل إلى النقطة 10374.40، فاقدا 66.10 نقطة عن مستوى أمس الأحد.





وانتعشت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة إلى 512.48 مليون ريال، مقابل 342.84 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات نحو 405.21 مليون سهم، مقارنة بـ248.19 مليون سهم في الجلسة السابقة.





وأثر على المؤشر العام تراجع 6 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه العقارات، والبضائع، ثم التأمين، والنقل، ويتبعهم الصناعة، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدا.





وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.71%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها التجاري بنسبة 4.72%.





وفي المقابل ارتفع الاتصالات 1.36%، بدعم رئيسي لنمو سهم فودافون وحيدا بـ4.41%.





وتقدم المناعي القائمة الحمراء بنسبة 4.72%، بينما تصدر السلام الارتفاعات بنحو 4.82%.





وحول أنشط الأسهم، تصدر السلام الكميات بقيمة 143.70 مليون سهم، ينما تصدر استثمار السيولة بقيمة 117.07 مليون ريال، بارتفاع 2.99%.



