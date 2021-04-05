رسمياً.. دورتموند يعلن غياب سانشو أمام السيتي بسبب الإصابة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، عن غياب لاعب خط وسطه جادون سانشو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.









غاب سانشو عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب إصابات عضلية، ولم تتضمن قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا اسم اللاعب.









كما خلت القائمة من اسم آكسل فيتسل، ودان آكسل زاغادو، للإصابات أيضاً.