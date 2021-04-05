Advertisements

رسمياً.. دورتموند يعلن غياب سانشو أمام السيتي بسبب الإصابة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، عن غياب لاعب خط وسطه جادون سانشو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.


غاب سانشو عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب إصابات عضلية، ولم تتضمن قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا اسم اللاعب.


كما خلت القائمة من اسم آكسل فيتسل، ودان آكسل زاغادو، للإصابات أيضاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سانشو دورتموند بوروسييا الابطال

أخبار تهمك

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ أقل من ساعتين

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يجري تغييرات متتعددة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ 40 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يحضر مفاجأة غير متوقعة أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 20 ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

كلاسيكو ألمانيا.. التشكيل الرسمي لبورسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على جوهرة دورتموند

مفاجأة.. 3 أندية فقط الأقرب للتعاقد مع موهبة إنجلترا

بوروسيا دورتموند يصدم جماهيره بسبب نجم الفريق

قبل العودة.. بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب الدوري الألماني

فوز بايرن وتألق هالاند.. أبرز نقاط عودة البوندسليجا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

12:42 م

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون