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"نسور النيل - 2".. تفاصيل المناورات العسكرية المصرية السودانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء حماية المواقع الاستراتيجية وصد أي عدوان ضد البلدين، تنطلق المناورات العسكرية المصرية السودانية "نسور النيل - 2" لتبادل الخبرات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التدريب المشترك "نسور النيل - 2" بين القوات الجوية المصرية السودانية.

١. استمرت فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني "نسور النيل - 2" لعدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

٢. أقيم التدريب الجوي في قاعدة مروى الجوية شمال الخرطوم، وهو التدريب الذي تشارك فيه طائرات من القوات الجوية للبلدين.

٣. وفي نوفمبر الماضي، أجرت القوات المصرية والسودانية مناورات "نسور النيل 1" التي امتدت لنحو أسبوع.

٤. هدف "نسور النيل - 2" هو حماية المواقع الاستراتيجية وصد أي عدوان ضد البلدين.

٥. وتأتي هذه التدريبات وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين السودان ومصر والسعودية وتهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التدريب في مجالات التخطيط والتنفيذ.

٦. وتعمل القوات الجوية على حماية أجواء البلاد من كل استهداف مباشر للمواقع الاستراتيجية وضبط أي هجمات جويه تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، كما تقوم بتوفير مناخ آمن وإنها تعمل بحرية تامة على أراضيها.

٧. بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلى تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليهم.

٨. تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الإعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابي.

٩. حضر ختام الفعاليات من الجانب المصرى كلًا من قائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة وعدد من قادة القوات المسلحة، ومن الجانب السوداني قائد القوات الجوية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية السودان.

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نسور النيل نسر النيل ٢ مناورات عسكريه تبادل خبرات اخر الاخبار

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