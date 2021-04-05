نجم الزمالك السابق: عودة كارتيرون إلى الأبيض قرار موفق

قال أمير عبدالعزيز، مدرب عام الزمالك السابق أن عودة كارتيرون لتدريب الأبيض كان قرار موفق.





وقال أمير لبرنامج الماتش: "عودة كارتيرون لتدريب الزمالك قرار موفق ، المدرب لم يبتعد كثيرا عن الفريق، واللاعبين في الزمالك يثقون به.





وتابع: كارتيرون يعرف لاعبي الزمالك ويجيد التعامل مع كل لاعب على حدى.





وافصح: كارتيرون يعقد جلسات نفسية خاصة مع كل لاعب على حدى ويطرح عليهم أسئلة معينة يعرف منها مدى استقرارهم النفسي.





وأكد: كارتيرون يستطيع التعمق داخل اللاعبين ويتعامل معهم داخل وخارج الملعب.





وبسؤاله عن غضب اللاعبين من كارتيرون بسبب رحيله المفاجيء قبل ذلك أجاب عبد العزيز: هو تحدث معهم عقب عودته وشرح لهم سبب ماحدث ولا أعتقد أن يكرر ذلك مرة ثانية.