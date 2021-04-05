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نجم الزمالك السابق: عودة كارتيرون إلى الأبيض قرار موفق
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:02 م
حسام مجدي
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قال أمير عبدالعزيز، مدرب عام الزمالك السابق أن عودة كارتيرون لتدريب الأبيض كان قرار موفق.
وقال أمير لبرنامج الماتش: "عودة كارتيرون لتدريب الزمالك قرار موفق ،المدرب لم يبتعد كثيرا عن الفريق، واللاعبين في الزمالك يثقون به.
وتابع: كارتيرون يعرف لاعبي الزمالك ويجيد التعامل مع كل لاعب على حدى.
وافصح: كارتيرون يعقد جلسات نفسية خاصة مع كل لاعب على حدى ويطرح عليهم أسئلة معينة يعرف منها مدى استقرارهم النفسي.
وأكد: كارتيرون يستطيع التعمق داخل اللاعبين ويتعامل معهم داخل وخارج الملعب.
وبسؤاله عن غضب اللاعبين من كارتيرون بسبب رحيله المفاجيء قبل ذلك أجاب عبد العزيز: هو تحدث معهم عقب عودته وشرح لهم سبب ماحدث ولا أعتقد أن يكرر ذلك مرة ثانية.
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