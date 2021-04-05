توافد المواطنين على 4 مراكز طبية للتطعيم بلقاح كورونا بالمنيا

توافد مواطنين، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة في المنيا، على 4 مراكز طبية،«مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا»،للتطعيم بلقاح كورونا المستجد ضد الوباء.



حيث شهدت المراكز الطبية المتخصصة للتطعيم تزاحم شديد وإقبال المواطنين،وخاصة كبار السن للحصول علي.التطعيم



وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تستقبل المراكز المواطنين ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم. مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية من الوباء.