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الحبس سنة لـ شاب اعترض طريق سيارة إسعاف ورشقها بالحجارة بالشرقية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة "شاب" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والإيقاف بتهمة الاشتراك مع آخرين "مجهولي الهوية" باعتراض طريق سيارة إسعاف ورشقه بالحجارة لمنع نقل مصابة إلى مستشفى ههيا العام.

تعود أحداث القضية رقم 17878لسنة 2013 والمقيدة برقم 1317 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا باتهام " السيد. أ. ع " وآخرين باستعمال القوة والعنف والتهديد ضط موظفين عموممين وهم " إبراهيم. أ. م " و" السيد. ع. ع. ع " مسعفين بوحدة إسعاف ههيا وأثناء قيامهم بأداء وظيفتهم وذلك لإجبارهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو نقل المصابة " زينب. م. ص. ح " بأن اعترضوا طريقهم وتنابوا رشقهم بالحجارة للحيلولة دون نقلها كما أتلف وآخرين عمدا سيارة الأسعاف.

وأفاد " إبراهيم. أ. ف. م " 28عاما مسعف سائق بهيئة الإسعاف المصرية بأنه حال قيادته سيارة الاسعاف رفقة المسعف لنقل إحدى المصابات لمستشفى ههيا العام استوقفه المتهم وآخرون مجهولن لمنعهما من نقل المصابة وقاموا بالتعدي عليهما مستخدمين "حجارة" ما أدى لحدوث تلفيات بالسياراة

وشهد "محمود. ع. إ. م " 29 عاما رئيس قسم متابعة هندسة السيارات بهيئة الإسعاف المصرية بأن قيمة إصلاح تلفيات السيارة بلغت 2500 جنيه مصري.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتي تولت التحقيق وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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