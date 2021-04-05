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البورصة : بدء التداول على اسهم تعليم الأربعاء القادم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت إدارة البورصة، أنها ستبدأ التداول على اسهم شركة تعليم لإدارة الخدمات بعد إتمام عملية  الاكتتاب العام والخا  يوم الأربعاء القادم.

 

وأوضحت البورصة في بيانها بشأن آلية استقرار سعر السهم  أنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم ميلادى تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح (من يوم /7 4 / 2021 إلى يوم 6 /5 /2021) يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام (5.75 جم/سهم) ويحق للمساهمين المشترين فى الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر بيع بحد اقصى عدد الأسهم المخصص له فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة ، مشيرة إلى أنه في نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ الأوامر المودعة من راغبى البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خلال المدة المشار إليها.

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