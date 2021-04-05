وزيرة التضامن: لقاء "رحلة حياة" لتكريم مجموعة من الأمهات والأخوات.. غدا









تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لقاء رحلة حياة الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الوزارة وبالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر مركز سيتي.



ومن المقرر أن يتم تكريم مجموعة من الأمهات والاخوات اللاتي وثقن خبراتهن في رحلة الحياة مع ابنائهم واخواتهن.



ويأتي ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، غدًا الثلاثاء، الموافق ٦ ابريل بمقر الوزارة 19 شارع المراغي - العجوزة - مسرح الوزارة الدور الاول.