مياه المنيا تكرم الأم المثالية

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أمال عزمى، بفرع بنى مزار ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة.



وذلك بحضور المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عبر تقنية" الفيديو كونفرانس"



يأتى هذا التكريم ضمن الإحتفالية التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة بالقابضة حيث تم تكريم الأمهات المثاليات من الشركة القابضة، وهن: - نجوي توفيق سيد، ماجده عزيز بطرس، عطيات أحمد عبد المعبود، والأمهات المثاليات من الشركات التابعة، وهن:- ماجده أحمد حسن بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وأمال محمد منصور بالأقصر، وأمال عزمي امام بالمنيا، وإيمان أبو الحسن محمد بسوهاج، وشربات محمد عبد اللطيف بالقليوبية.





وفى ضوء ذلك أعربت أمال عزمى عن سعادتها لما تقوم به الشركة برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى من الإهتمام بالمرأة وإسناد لها العديد من المهام القيادية داخل الشركة ؛كما وجهت الشكر للإدارة العامة للعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة لما تقوم به من الإهتمام بكافة العاملين فى مختلف المجالات متمنيتا التوفيق والنجاح للشركة فى كافة المجالات.



تطهير مأخذ محطات مياه

وفى سياق منفصل، أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، القيام بأعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، الواقعة على نهر النيل، وترعة الإبراهيمية، والبحر اليوسفي، خلال فترة السدة الشتوية من كل عام.



جودة المياه

وأضاف "الشهاوي" أن الهدف من أعمال التطهير، الحفاظ على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية، مؤكدا حرص الشركة على تلقي كافة الشكاوى خلال الـ 24 ساعة، عبر الخط الساخن.



١٣٠مليون

وفي سياق متصل، أكد الشهاوى،، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز دير مواس بحوالى ١٣٠مليون جنيه في عام ٢٠٢٠.



وقال «الشهاوى»، إن ذلك يأتى في إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحى.





وأضاف أن الخدمات في قطاع المياه شملت تغيير واحلال جزء كبير من خطوط المياه لمركز ومدينة دير مواس ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوي للفرع ومنها 900 متر طولى بأقطار مختلفة لمدنية دير مواس، و5 آلاف متر في ابو خلقه، و3200 متر في قرية الحاج قنديل الشرقية، و8 آلاف متر في نزلة محمود، و2200 متر بأقطار مختلفة في قرية البدرمان، و2500 متر في قرية نزلة سعيد، و550 متر في قرية طوخ وكفر خزام، يستفيد منها أكثر من 61 ألف مواطن.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية كل منهم مصدر مستقل بكل قرية.