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بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انطلقت اليوم الاثنين، صافرة بدء استلام محصول القمح، في شون وصوامع محافظة قنا، وذلك عقب الموجة الحارة التي اجتاحت صعيد مصر، والتي أدت الى قيام المزارعين بالحصاد مبكرًا.

كما عمت فرحة عارمة واحتفالات بالحقول بين الفلاحين والمزارعين بالمحافظة، منذ بداية حصاد الذهب الأصفر رغم التعب والإجهاد، حيث يحتفلون وأسرهم كل يوم في الحصاد والدريس، وأشد فرحة هي لحظة التوريد للمحصول وجني ثمار تعب الليالي من خلال تحصيل ثمنه وتحقيق هامش معقول من الربح.

حيث قام حازم عمر نائب محافظ قنا، بجولة ميدانية لصومعة قوص المعدنية، لمتابعة موقف الصوامع والشون بنطاق المحافظة لموسم محصول القمح الجديد، مشيرا إلى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 يوليو المقبل لمدة ثلاثة أشهر، رافقه خلال الجولة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والعميد خالد فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال نائب محافظ قنا بأنه تم البدء في استلام محصول القمح بالمحافظة مبكرا بصوامع قوص والترامسة والمراشدة نظرًا للظروف الجوية، مؤكدا بأن هناك متابعة يومية من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام جميع كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد، بالإضافة إلى توجيهاته أيضًا لتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام لتفادى أي عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها.
وأوضح " عمر " أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت ١٧٣ ألفا و٦٧٠ طن موزعة على ٤ صوامع بسعة تخزينية تصل إلى ١٥٠ ألف طن و٧ شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت ٢٣ ألف و٦٧٠ طن، مشيرا إلى أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من مديريات "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء".
وتابع: حيث بلغ سعر الأردب ٧٢٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣.٥ قيراط و٧١٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣ قيراط و٧٠٥ لدرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بداية موسم توريد القمح لعام ٢٠٢١، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)
بدء حصاد "الذهب الأصفر" في قنا بسبب "الطقس الحار" (صور)

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