محافظ بورسعيد يزور أحد مصانع إنتاج الشنط وآخر لتعبئة الخضروات





حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تفقد مشروع ال54 مصنع ضمن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد من الكيانات المميزة جنوب بورسعيد فى تقديم الصناعات الصغيرة فى مختلف المجالات.



وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى المتطور لتلك المصانع وجودة المنتج الصناعى، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.



حيث تفقد مصنع لانتاج وصناعة الشنط ومصنع آخر لتعبئة الخضروات والفاكهة ودار حوار بين المحافظ والعاملين بالمصنع اشاد خلالة بجهودهم الكبيرة وحرصهم علي خروج المنتج بافضل صورة.



هذا استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية وفتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات