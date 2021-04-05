توصيات مهمة بالجلسة الختامية للمنتدى الثقافي الدولي بآداب المنوفية



اختتم المنتدى الثقافي البيئي الدولي الذي عقد بكلية الآداب جامعة المنوفية تحت عنوان ( العلوم الإنسانية بين الواقع وتحديات العصر ) في الفترة من ٤ إلي ٥ أبريل الجاري تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية، أمين المنتدي الدكتور حسن خطاب، مقرر المنتدي الدكتور محمود الجندي ومنسق المنتدي الدكتور إسماعيل يوسف، فعالياته بعقد الجلسة الختامية للمنتدي عبر تطبيق زووم بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين من مصر وخارجها وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وفي بداية الجلسة قدم رئيس وأمين عام المنتدى الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لدعمهما ورعايتهما للمنتدي وكل من ساهم فى نجاح المنتدي.

وقد أسفر المنتدي عن عدة توصيات أهمها ضرورة التوعية بأهمية القيم الاجتماعية والأخلاقية لتحقيق الأمن الفكرى، وضرورة حصر الجهود العلمية نظريا وتطبيقيا لجائحة كورونا، مناشدة المشرع المصري بإصدار قانون تشريعي لرعاية الظروف الاستثنائية في الجوائح، أهمية توجيه البحث العلمي لقضايا المواطنة في مواجهة المشكلات المعاصرة والتجديد في مواجهة المخاطر الراهنة، وتعزيز التعاون المشترك في المجالي البيئي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات المختصة وعلي رأسها وزارتي البيئة والثقافة.