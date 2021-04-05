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تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي بسفير المملكة الأردنية الهاشمية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:20 م
هالة الشحات
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استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي في القاهرة.
وثمن "العسومي"، الدور الكبير للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية.
وشدد على أن البرلمان العربي يدعم أمن واستقرار الأردن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.
من جانبه، أعرب السفير العضايلة، عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، مثمنًا بذات الوقت مواقف رئيس البرلمان تجاه الأردن وحرصه على تعزيز التواصل بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي.
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