تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي بسفير المملكة الأردنية الهاشمية

استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي في القاهرة.





وثمن "العسومي"، الدور الكبير للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية.





وشدد على أن البرلمان العربي يدعم أمن واستقرار الأردن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.



