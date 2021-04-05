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أسما شريف منير تحذف صور زوجها محمود حجازي من مواقع التواصل الاجتماعي وتلغي متابعته

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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قامت الفنانة أسما شريف منير بمسح صورها مع زوجها الفنان محمود حجازي، من مواقع التواصل الإجتماعي وإلغاء متابعتها له، ممجا جعلها تُثير الجدل .

قام الفنان محمود حجازي أيضاً بمسح صورهما سوياً من حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ، لغى متابعتها من حسابه الخاص على "إنستجرام".


على الجانب الآخر، كان الفنان شريف منير قد أعلن مساء أمس، عن إجرائه لعملية جراحية، ونشر صورة له من المستشفى عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "عملية فتاء على الماشي كدا ألف شكر المستشفى الجوى فعلا تحيا مصر" .

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