Advertisements
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 5-4-2021
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:04 م
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 5-4-2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 5 أبريل 2021
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 5 -4-2021 بالبنوك، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
سعر الذهب اليوم الاثنين 5 أبريل في السوق المحلي
استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021.. التفاصيل من هنا
تعاون بين "المركزي" و "التموين" لتطوير المخابز البلدية
استمراراً لجهود البنك المركزي المصري في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.. التفاصيل من هنا
ارتفاع صادرات مصر من الأبواب والنوافذ بقيمة 1.7 مليون دولار
ارتفعت صادرات مصر من الأبواب والنوافذ الخشبية، خلال 2020 بنحو 21% بقيمة 1.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق عليه 2019 ، كما ارتفعت صادرات الأثاث المعدنى بنحو 21% لتبلغ قيمته 23 مليون دولار ، بينما تراجعت صادرات الباركية والأرضيات، ووصلت إلى 312 ألف دولار وانخفض بنحو 86% خلال العام الماضى .. التفاصيل من هنا
"البترول": ارتفاع مبيعات مصر من الفوسفات بنسبة 9.2%
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات وزيادة القيمة المضافة ومردودها الاقتصادى على الناتج القومى.. التفاصيل من هنا
"القومي للحوكمة" يبدأ تدريب المجموعة الثانية من مبادرة كن سفيرًا
أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تدريب المجموعة الثانية من مبادرة كن سفيرًا.. التفاصيل من هنا
305 مليارات جنيه استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية حتى يونيو الماضي
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الهيئة منذ نشأتها حتى 30 يونيو 2020.. التفاصيل من هنا
تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر للمرة الأولى في 3 أشهر
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً خلال مارس 2021 للمرة الأولى في 3 أشهر.. التفاصيل من هنا
وزير قطاع الأعمال: حريصون على تطوير الأصول وليس بيعها
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية. . التفاصيل من هنا
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": بدء التشغيل التجريبى لمحور الفردوس قبل بداية شهر رمضان
صرح اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، خلال جولته التفقدية لمشروع محور الفردوس.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: صرف 25 مليار جنيه لدعم المصدرين
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه تم صرف نحو 25 مليار جنيه لدعم المصدرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.. التفاصيل من هنا
وزير المالية يتوقع ع تراجع الإيرادات المستهدفة بقيمة 150 مليار جنيه
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه من المتوقع تراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا
رانيا المشاط: 43 مشروعًا لتطوير قطاع مياه والصرف بقيمة 4.9 مليار دولار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الندوة الافتراضية، التي نظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: نستهدف تحقيق 2.8% معدل نمو اقتصادي خلال 2020-2021
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6 بالمائة خلال عام 2019-2020، حيث تعد مصر من واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.. التفاصيل من هنا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements