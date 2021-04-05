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راغب علامة ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفا على الموسم الثاني من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

يتحدث "راغب" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وتعلقه الشديد بوالدته الراحلة، وعلاقات الحب التي عاشها منذ شبابه، وكواليس ارتباطه بزوجته، فضلا عن اتهامات الخيانة وحقيقة علاقاته النسائية التي تناولتها الصحف في بعض الفترات. وكذلك العديد من الأزمات التي مرّ بها خلال مسيرته الفنية.

يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.

https://fb.watch/4GJP06UaFC/

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