زلزالان قويان يضربان أمريكا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بوقوع زلزال قوته 4.0 درجات، بالقرب من إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، بعد مضي أقل من نصف ساعة من هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.

وشعر السكان بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.

وكتبت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، تغريدة على موقع تويتر، قالت فيها إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا.