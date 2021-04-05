Advertisements

ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 16.19 %

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 بالمئة على أساس سنوي في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019 ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، بحسب ما نشرت "رويترز".

ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 بالمئة وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04 بالمئة في فبراير شباط. وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 بالمئة. وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس آذار عند 16.11 بالمئة وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 بالمئة على أساس شهري و31.2 بالمئة سنويا وفقا للبيانات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19 بالمئة في مارس آذار مشيرا لمخاوف بشأن التضخم. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التضخم الاقتضاد التركي الاقتصاد العالمي اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يكشف موقف ريال مدريد من ضم صلاح

منذ 42 دقيقة

بعد زواج سعد الصغير من برلنتي عامر ..زوجته الأولى : حسبي الله ونعم الوكيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

موسيماني يجري تغييرات متتعددة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل...تعرف على تفاصيل إيداع حسن شاكوش في الحجز

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 21 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

بيانات رسمية تكشف ارتفاع التضخم السنوى بتركيا لـ11.84% فى الشهر الماضي

انكماش اقتصاد منطقة اليورو يفوق التوقعات بسبب أزمة كورونا

تراجع معدلات التضخم في تركيا إلى 10.94% في أبريل

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته

تراجع معدل التضخم السنوى في تركيا بنسبة 11.76%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج