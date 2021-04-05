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الصين تجذب 520.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي خلال 2020

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
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أكدت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، أن البلاد جذبت 520.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي العام الماضي، بزيادة 81 في المائة عن عام 2019.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أضافت إدارة الدولة في تقرير، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيس الصيني زاد بنسبة 14 في المائة في 2020، وسط التعافي الاقتصادي المطرد وتحسن مناخ العمل.

ووفقا لبيانات نشرتها الإدارة، شهدت سوق الأوراق المالية الصينية تدفقات صافية للأموال الأجنبية بقيمة إجمالية بلغت 254.7 مليار دولار خلال 2020، بارتفاع بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع صافي التدفقات في السندات الصينية بنسبة 86 في المائة عن العام السابق، ليصل إلى 190.5 مليار دولار، بينما وصلت التدفقات الصافية في الأسهم إلى 64.1 مليار دولار، زيادة بنسبة 43 في المائة على أساس سنوي.

وعزا التقرير هذا النمو الملحوظ في السندات الصينية الخارجية إلى آفاق التنمية الاقتصادية الواعدة في البلاد والسياسة النقدية الحكيمة والمستوى العالي من انفتاح السوق المالية.

إلى ذلك، ارتفع نقل البضائع عن طريق قطارات الشحن بين الصين وأوروبا من مقاطعة تشجيانج- شرقي الصين، في الربع الأول من عام 2021، حسبما ذكرت السلطات.

وفي أول ثلاثة أشهر، نقل 513 قطارا 42874 وحدة مكافئة لـ20 قدما من البضائع من ييوو وجينهوا في تشجيانج بزيادة 373.5 في المائة على أساس سنوي، بحسب مجموعة شنغهاي المحدودة للسكك الحديدية الصينية.

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