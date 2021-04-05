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وزيرة التضامن توجه بصرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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عقدت جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، ورشة إستماع لمشروعات بحثية مقدمة من 20 باحثًا في مجالات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.

ووقع الإختيار علي عدد 3 أبحاث مرتبطة بتطور الأمن الغذائي في كليات العلوم والطب البيطري، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص 25 ألف جنيه لكل بحث كمنح دراسية، بالإضافة إلي ألف جنيه مكافأة شهرية لمدة عام لطلاب الماجستير وعامين لطلاب الدكتوراه.

كما قررت وزيرة التضامن الإجتماعي صرف 10 الاف جنيه مكافأة تشجيعية لعدد 17 باحثًا، حيث يأتي هذا المشروع ضمن حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية في 13 جامعة حكومية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي قد بدأت تبني عدة سياسات لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية وتعظيم فرص الاستثمار في البشر بدءًا من الأطفال في سن الطفولة المبكرة وحتى التخرج من الجامعة، وذلك في إطار رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف زيادة مؤشرات التنمية لدى الأسر بما يشمل الرعاية الصحية للطفل والأم والتغذية للأطفال دون سن السادسة وتحسين فرص التعلم لجميع الأطفال، والحصول على فرصة توليد دخل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي في كافة المجالات.

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