مثيرة للأتربة.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل 2021.



وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





غدا الثلاثاء:



أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.



نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



يوم الأربعاء المقبل:



أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



يوم الخميس المقبل:



أتربة عالقة نهارًا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.



اعتبارا من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (6: 4) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتي القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.



يوم الجمعة المقبل:



نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.



يوم السبت المقبل:



نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.



يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا

