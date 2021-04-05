Advertisements

مثيرة للأتربة.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:


غدا الثلاثاء:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

يوم الأربعاء المقبل:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الخميس المقبل:

أتربة عالقة نهارًا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

اعتبارا من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (6: 4) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتي القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

يوم الأحد المقبل:
نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.


وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا

أخبار تهمك

عاجل...تعرف على تفاصيل إيداع حسن شاكوش في الحجز

منذ أقل من ساعتين

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد زواج سعد الصغير من برلنتي عامر ..زوجته الأولى : حسبي الله ونعم الوكيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يجري تغييرات متتعددة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يكشف موقف ريال مدريد من ضم صلاح

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ 42 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج