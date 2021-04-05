Advertisements

مشادة في تدريبات تشيلسي بين روديجر وكيبا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مشادة في تدريبات نادي تشيلسي بين مدافع الفريق أنطونيو روديجر والحارس كيبا أريزابالاجا.

ووفقاً لصحيفة تليغراف أن الثنائي دخل في مشاحنة بعد لعبة مشتركة بين روديغر، والحارس، وتعين على زملائهما الفصل بينهما".

وذهب المدافع الألماني بعد ذلك إلى غرفة الملابس، قبل خمس دقائق على نهاية الحصة التدريبية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 30 مباراة.

ويلتقي مع بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، في إشبيلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشادة في تدريبات تشيلسي بين روديجر وكيبا الابطال

أخبار تهمك

عاجل...تعرف على تفاصيل إيداع حسن شاكوش في الحجز

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجري تغييرات متتعددة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 10 ساعات

بعد زواج سعد الصغير من برلنتي عامر ..زوجته الأولى : حسبي الله ونعم الوكيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ 43 دقيقة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يكشف موقف ريال مدريد من ضم صلاح

منذ ساعة الا ربع

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

تشيلسي يتفق مع بديل كورتوا

تشكيل تشيلسي في مباراة أرسنال

برايتون ضد تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

كيبا مهدد بالرحيل عن تشيلسي لاستقدام هيندرسون

بعد خلافه مع لامبارد.. كيبا يقترب من العودة للدوري الإسباني

تشيلسي ضد إيفرتون 0/4 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج