مشادة في تدريبات تشيلسي بين روديجر وكيبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مشادة في تدريبات نادي تشيلسي بين مدافع الفريق أنطونيو روديجر والحارس كيبا أريزابالاجا.





ووفقاً لصحيفة تليغراف أن الثنائي دخل في مشاحنة بعد لعبة مشتركة بين روديغر، والحارس، وتعين على زملائهما الفصل بينهما".





وذهب المدافع الألماني بعد ذلك إلى غرفة الملابس، قبل خمس دقائق على نهاية الحصة التدريبية.





ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 30 مباراة.





ويلتقي مع بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، في إشبيلية.



