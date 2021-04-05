Advertisements
وزير التعليم يعلن تدريس مقتطفات اللغة الهيروغليفية لهؤلاء الطلاب
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:30 م
ريم محمود
Advertisements
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تدريس اللغة الهيروغليفية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.
وقال الوزير في تصريح صحفي، أنها ستكون من العام المقبل مشيرا إلى أن التدريس في هذه اللغة سيكون مقتطفات وليس لغة منفصلة.
وأكد الوزير أن الوزارة سوف تعلن في بيان رسمي التفاصيل خلال الساعات المقبلة.
وقال الوزير في تصريح صحفي، أنها ستكون من العام المقبل مشيرا إلى أن التدريس في هذه اللغة سيكون مقتطفات وليس لغة منفصلة.
وأكد الوزير أن الوزارة سوف تعلن في بيان رسمي التفاصيل خلال الساعات المقبلة.
Advertisements