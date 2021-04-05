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وزير التعليم يعلن تدريس مقتطفات اللغة الهيروغليفية لهؤلاء الطلاب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تدريس اللغة الهيروغليفية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.

وقال الوزير في تصريح صحفي، أنها ستكون من العام المقبل مشيرا إلى أن التدريس في هذه اللغة سيكون مقتطفات وليس لغة منفصلة.

وأكد الوزير أن الوزارة سوف تعلن في بيان رسمي التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

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