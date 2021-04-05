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الدولار يستقر وسط ترقب بيانات اقتصادية مشجعة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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استقر الدولار إلى حد كبير اليوم الاثنين، إذ استقبل المستثمرون تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتتجه أنظارهم إلى بيانات بشأن قطاع الخدمات الأمريكي لاستقاء ما يؤكد على انتعاش اقتصادي قوي من صدمة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وفي الفترة من يناير إلى مارس، سجلت العملة الأمريكية أفضل أداء فصلي لها في نحو ثلاث سنوات مقابل عملات رئيسية، وذلك بفضل تحسن في الاقتصاد الأمريكي وزيادة عوائد السندات.

ويقول محللون إنهم يرجحون أن تحقق العملة الأمريكية مزيدا من المكاسب، إذ يبحث المستثمرون عن وسائل للرهان على تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا.

وبلغ الدولار في أحدث التعاملات 110.62 ين، وهو غير بعيد عن أعلى مستوياته في عام، ومقابل اليورو، بلغ الدولار 1.1760 دولار، ليكون قرب قمة خمسة أشهر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3826 دولار، وزاد الدولار إلى 0.9430 فرنك سويسري، ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي بلغ 93.015.

من ناحية أخرى، صعد الدولار الأسترالي إلى 0.7613 دولار، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي 0.7027 دولار.

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