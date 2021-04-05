موسيماني يستقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم الجاري

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل عدد من لاعبي المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





ويرى المدرب الجنوب أفريقي، أن الفريق الأحمر ليس بحاجه لخدمات الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في الموسم القادم بسبب وجود أكثر من عنصر في الخط الخلفي للأهلي.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراة سيمبا القادمة في حتام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وتعادل الأهلي مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة السوداء، في إطار الجولة الخامسة من البطولة الأفريقية، لحسم تأهله رسميا للدور القادم كثاني المتأهلين بعد سيمبا التنزاني المتصدر.



