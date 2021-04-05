رفع 115 حالة إشغال المحال والمقاهي لجنوب الجيزة 

نفذت إدارة الاشغالات والمتابعة، تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، حملة اشغالات على شارع مراد، وشارع الجامعة، وميدان الجيزة ومتفرعاته، وشارع ربيع الجيزة، وميدان المنيب.





واستهدفت الحملة التي نفذتها أجهزة حي جنوب، رفع الباعه الجائلين وواشغالات المقاهي والأكشاك والمحلات المخالفه لشروط الترخيص وقد تم ضبط و مصادرة شيش ورفع ١١٥ حالة اشغال متنوعه وايداعها مخازن الحى ومازال العمل مستمر لرفع كفاءة الشارع الجيزاوى.



وفي سياق أخر، نفذت محافظة الجيزة، حملة تجريد وتمهيد للطرق ونظافة بحي بولاق الدكرور، لرفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر و32 شارع من متفرعاته، إلى ١٤ شارع أخر ببولاق الدكرور، وذلك في إطار خطة تطوير وتمهيد الطرق ورفع كفاءة مستوى النظافة.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق وتمهيد وتجريد الشوارع لتيسير حركة المواطنين وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

