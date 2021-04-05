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عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلنت وزارة الزراعة أنها  ستواصل جهود الدولة بتوفير العديد من السلع الذغائية ضمن منافذها المنتشرة  على مستوي الجمهورية، بأسعار مخفضة مع اقتراب شعر رمضان.

 

  وقالت الوزراة في بيانا لها، إنالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

 

 وتابع  البيان أن وزير الزراعة وجه قطاع الانتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات،

فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق

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