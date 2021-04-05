بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نبأ سار خلال الساعات الماضية وذلك قبل مواجهة سيمبا التنزاني لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتكمن البشرى السارة في حصول ناصر ماهر صانع ألعاب القلعة الحمراء على الضوء الأخضر من أجل المشاركة في المباريات ما جعل موسيماني المدير الفني للأهلي يعد اللاعب بالحصول على فرصة خلال المباريات القادمة.





وأشارت بعض المصادر الخاصة للفجر الرياضي إلى وجود إتجاه قوي من جانب المدير الفني للبيت الأحمر بالإعتماد على ناصر ماهر من أجل تخفيف الضغوطات على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق.





وكان ماهر قد تعافى خلال الفترة الماضية من آثار العملية الجراحية التي خضع لها على مستوى الكف وإنضم لقائمة الفريق خلال المباريات الماضية لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة إلى الآن.