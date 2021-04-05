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"قريبة مني اذوني في حياتي".. تعليق صادم من اسما شريف منير عقب انفصالها عن محمود حجازي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كتبت البلوجر اسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام :" صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله اكيد خير طبعا بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".



واستكملت اسما حديثها قائلة :"للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن إيدي وغصب عنى ،كنت متحمسة جدًا إني اخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لإنه من ضمن أحلامي"



وفي نهاية حديثها قالت اسما شريف منير:" بس انا عندى ثقة فى ربنا انه هيعوضنى خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم"


شاركت أسما مؤخرًا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.


ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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