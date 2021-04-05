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نائب وزير الخارجية الروسية: نتوقع انطلاق محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:41 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، إن إيران مستعدة للعمل على معايير العودة للامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي.

 

 وأضاف ريابكوف، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن روسيا تتوقع انطلاق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن استعادة الاتفاق النووي بعد اجتماع الغد.

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